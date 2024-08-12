Марсель вскоре объявит о трансфере форварда Ланса - Романо

"Марсель" уверенно шагает к подписанию контракта с футболистом Элье Ваи, который выступает за "Ланс". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, сделка уже на завершающей стадии, и клубы сейчас работают над согласованием некоторых деталей контракта. "Ланс" получит за игрока 25 миллионов евро плюс бонусы.

Ваи присоединился к французскому клубу летом 2023 года, где за это время сыграл 36 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передач.