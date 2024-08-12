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Марсель вскоре объявит о трансфере форварда Ланса - Романо

Франция

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Марсель вскоре объявит о трансфере форварда Ланса - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Марсель" уверенно шагает к подписанию контракта с футболистом Элье Ваи, который выступает за "Ланс". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, сделка уже на завершающей стадии, и клубы сейчас работают над согласованием некоторых деталей контракта. "Ланс" получит за игрока 25 миллионов евро плюс бонусы.

Ваи присоединился к французскому клубу летом 2023 года, где за это время сыграл 36 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передач.

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Марсель Ланс Элье Ваи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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