Официально: Марсель подписал опытного голкипера из Аякса

"Марсель" объявил о подписании аргентинского голкипера Херонимо Рульи из "Аякса".

Футболист с клубом заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.

По сообщениям в СМИ, французский клуб отдал за Рульи 4 миллиона евро.

Херонимо выступал за такие клубы как: "Вильярреал", "Реал Сосьедад", "Манчестер Сити" и "Монпелье". Также голкипер является резервным для сборной Аргентины.