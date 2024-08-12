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Официально: Марсель подписал опытного голкипера из Аякса

Франция

Херонимо Рульи переходит в Лигу 1

Официально: Марсель подписал опытного голкипера из Аякса

Фото: https://twitter.com/AFCAjax

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"Марсель" объявил о подписании аргентинского голкипера Херонимо Рульи из "Аякса".

Футболист с клубом заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.

По сообщениям в СМИ, французский клуб отдал за Рульи 4 миллиона евро.

Херонимо выступал за такие клубы как: "Вильярреал", "Реал Сосьедад", "Манчестер Сити" и "Монпелье". Также голкипер является резервным для сборной Аргентины.

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Аякс (Амстердам) Марсель Херонимо Рульи
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Источник:
ОМ
Опубликовал: Екатерина Власова
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