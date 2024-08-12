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Официально: Марсель подписал опытного голкипера из Аякса
Херонимо Рульи переходит в Лигу 1
Фото: https://twitter.com/AFCAjax
"Марсель" объявил о подписании аргентинского голкипера Херонимо Рульи из "Аякса".
Футболист с клубом заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.
По сообщениям в СМИ, французский клуб отдал за Рульи 4 миллиона евро.
Херонимо выступал за такие клубы как: "Вильярреал", "Реал Сосьедад", "Манчестер Сити" и "Монпелье". Также голкипер является резервным для сборной Аргентины.
☀️???????? pic.twitter.com/2nKXaXuKqs— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 11, 2024
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Источник:ОМ
Опубликовал: Екатерина Власова
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