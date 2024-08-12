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Легенда НБА станет миноритарным акционером ПСЖ
Дюрант планирует приобрести акции топ-клуба Франции
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный баскетболист НБА Кевин Дюрант станет миноритарным акционером французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
Как сообщает издание RMC Sport, Кевин приобретет 2% акций топ-клуба Франции. Сделка уже заключена, осталось дождаться официального подтверждения.
Напомним, что Дюрант получил золотую олимпийскую медаль в составе сборной США на ОИ-2024 в Париже.
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Источник:RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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