Фиорентина подписала марокканского хавбека из Реймса

Полузащитник Амир Ричардсон присоединился к "Фиорентине" из "Реймса".

Итальянский клуб пока не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что марокканский футболист подписал контракт до 30 июня 2029 года. А "Реймс" получил за трансфер Амира 9 миллионов евро.

22-летний Ричардсон за всю свою карьеру сыграл 103 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.