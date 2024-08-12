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Фиорентина подписала марокканского хавбека из Реймса

Франция

Итальянский клуб пока не раскрывает деталей сделки

Фиорентина подписала марокканского хавбека из Реймса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Амир Ричардсон присоединился к "Фиорентине" из "Реймса".

Итальянский клуб пока не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что марокканский футболист подписал контракт до 30 июня 2029 года. А "Реймс" получил за трансфер Амира 9 миллионов евро.

22-летний Ричардсон за всю свою карьеру сыграл 103 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

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Реймс Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
fiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
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