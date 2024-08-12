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Апелляция Бордо на решение о переводе клуба в 4-й дивизион Франции отклонена
Но у команды еще есть одна возможность обжаловать решение
Фото: FC Girondins de Bordeaux
В июле "Бордо" объявил о банкротстве и попал в третий дивизион Франции. Позже команду понизили до четвертого дивизиона.
Французская команда обжаловала это решение, но Апелляционная комиссия Национального управления по контролю за финансовой деятельностью футбольных клубов Франции отклонила апелляцию "Бордо".
Клуб имеет еще одну возможность обжаловать это решение в высшем спортивном органе Франции - CNOSF, но времени осталось совсем мало.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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