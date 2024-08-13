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Официально: Марсель оформил трансфер форварда из Ланса
Эли Ваи сменил клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" подписал контракт с форвардом Эли Ваи, который выступал за "Ланс"
Клуб пока не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что нападающий заключил соглашение с французами до июня 2029 года. А "Марсель" заплатил за 21-летнего игрока 25 миллионов евро.
???? Mercato_2425— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 13, 2024
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???? Palais Longchamp
????️ 13/08/24
????⚪️ #WahiEstOlympien pic.twitter.com/lr42fGnRPn
Добавим, Ваи присоединился к "Лансу" летом 2023 года, где за это время сыграл 36 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передач.
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