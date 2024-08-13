Официально: Марсель оформил трансфер форварда из Ланса

"Марсель" подписал контракт с форвардом Эли Ваи, который выступал за "Ланс"

Клуб пока не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что нападающий заключил соглашение с французами до июня 2029 года. А "Марсель" заплатил за 21-летнего игрока 25 миллионов евро.

Добавим, Ваи присоединился к "Лансу" летом 2023 года, где за это время сыграл 36 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передач.