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Бешикташ арендовал хавбека ПСЖ

Франция

Шер Ндур временно покинул французскую команду

Бешикташ арендовал хавбека ПСЖ

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"ПСЖ" отдал своего полузащитника Шер Ндура в аренду в турецкий "Бешикташ".

20-летний итальянец вернется во французский клуб в конце сезона 2024/25.

Шер играет за "ПСЖ" с 2023 года, и за это время сыграл всего 4 матча, поскольку зимой этого года выступал за "Брагу" на правах аренды.

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Источник:
Besiktas
Опубликовал: Екатерина Власова
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