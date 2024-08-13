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Бешикташ арендовал хавбека ПСЖ
Шер Ндур временно покинул французскую команду
"ПСЖ" отдал своего полузащитника Шер Ндура в аренду в турецкий "Бешикташ".
20-летний итальянец вернется во французский клуб в конце сезона 2024/25.
✍????— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2024
???? #EaglesFlyHigh pic.twitter.com/USihAKPdJS
Шер играет за "ПСЖ" с 2023 года, и за это время сыграл всего 4 матча, поскольку зимой этого года выступал за "Брагу" на правах аренды.
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Источник:Besiktas
Опубликовал: Екатерина Власова
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