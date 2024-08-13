Бешикташ арендовал хавбека ПСЖ

"ПСЖ" отдал своего полузащитника Шер Ндура в аренду в турецкий "Бешикташ".

20-летний итальянец вернется во французский клуб в конце сезона 2024/25.

Шер играет за "ПСЖ" с 2023 года, и за это время сыграл всего 4 матча, поскольку зимой этого года выступал за "Брагу" на правах аренды.