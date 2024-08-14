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Звезда Ренна вскоре подпишет контракт с ПСЖ - Романо
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
19-летний вингер "Ренна" Дезире Дуэ вскоре присоединится к "ПСЖ". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, медицинское обследование назначено на четверг, а уже потом игрок подпишет контракт с французским клубом.
"Ренн" получит за 19-летнего вингера 60 миллионов евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Дезире Дуэ провел 43 матча, где отметился 4 голами и 6 ассистами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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