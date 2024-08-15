Де Дзерби - о трансфере Гринвуда: Личные вопросы не входят в мои рассуждения

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби прокомментировал трансфер Мейсона Гринвуда. Итальянский специалист рассказал, что клуб тщательно изучил ситуацию с английским вингером перед подписанием контракта.

"Личные вопросы не входят в мои рассуждения. Я знаю, что заранее Пабло Лонгория (президент клуба) собрал всю информацию о Гринвуде. Клуб принял все меры предосторожности, прежде чем принять решение.

Я также разговаривал с его отцом. Я предупредил его о требованиях клуба, сказав ему: "ОМ есть ОМ". Он ответил: "Я помню исторический «Марсель», который играл в финале Кубка Европы".