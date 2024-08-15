  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Де Дзерби - о трансфере Гринвуда: Личные вопросы не входят в мои рассуждения
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби - о трансфере Гринвуда: Личные вопросы не входят в мои рассуждения

Франция

Специалист поделился своими мыслями

Де Дзерби - о трансфере Гринвуда: Личные вопросы не входят в мои рассуждения

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби прокомментировал трансфер Мейсона Гринвуда. Итальянский специалист рассказал, что клуб тщательно изучил ситуацию с английским вингером перед подписанием контракта.

"Личные вопросы не входят в мои рассуждения. Я знаю, что заранее Пабло Лонгория (президент клуба) собрал всю информацию о Гринвуде. Клуб принял все меры предосторожности, прежде чем принять решение.

Я также разговаривал с его отцом. Я предупредил его о требованиях клуба, сказав ему: "ОМ есть ОМ". Он ответил: "Я помню исторический «Марсель», который играл в финале Кубка Европы".

Напомним, что «"Марсель" 18 июля объявил о трансфере вингера Мейсона Гринвуда из "МЮ".

Читайте такжеОфициально: Марсель оформил трансфер форварда из Ланса

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм интересуется нападающим Лилля
yellow-arrow
Звезда Ренна вскоре подпишет контракт с ПСЖ - Романо
yellow-arrow
Милан предпринял новую попытку подписать хавбека сборной Франции
Марсель Роберто Де Дзерби Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости