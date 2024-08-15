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Де Дзерби - о трансфере Гринвуда: Личные вопросы не входят в мои рассуждения
Специалист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images
Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби прокомментировал трансфер Мейсона Гринвуда. Итальянский специалист рассказал, что клуб тщательно изучил ситуацию с английским вингером перед подписанием контракта.
"Личные вопросы не входят в мои рассуждения. Я знаю, что заранее Пабло Лонгория (президент клуба) собрал всю информацию о Гринвуде. Клуб принял все меры предосторожности, прежде чем принять решение.
Я также разговаривал с его отцом. Я предупредил его о требованиях клуба, сказав ему: "ОМ есть ОМ". Он ответил: "Я помню исторический «Марсель», который играл в финале Кубка Европы".
Напомним, что «"Марсель" 18 июля объявил о трансфере вингера Мейсона Гринвуда из "МЮ".
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