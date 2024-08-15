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"Я люблю свободу". Де Дзерби рассказал, почему решил покинуть Брайтон
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Роберто Де Дзерби, тренер "Марселя", в интервью L'Équipe объяснил, почему решил уйти из "Брайтона".
"Мы договорились завершить сотрудничество, чтобы клуб и я могли продолжать работать так, как удобно каждому из нас.
У меня были идеи, которые не совпадали с мнением владельца. Мне нравится футбол, нравится работать, но я также люблю свободу.
После этого я решил приехать в Марсель. У меня была возможность остаться в Англии, но я сделал свой выбор".
30 июня французский "Марсель" официально объявил о назначении Роберто Де Дзерби новым главным тренером команды.
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