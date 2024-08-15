"Я люблю свободу". Де Дзерби рассказал, почему решил покинуть Брайтон

Роберто Де Дзерби, тренер "Марселя", в интервью L'Équipe объяснил, почему решил уйти из "Брайтона".

"Мы договорились завершить сотрудничество, чтобы клуб и я могли продолжать работать так, как удобно каждому из нас.

У меня были идеи, которые не совпадали с мнением владельца. Мне нравится футбол, нравится работать, но я также люблю свободу.

После этого я решил приехать в Марсель. У меня была возможность остаться в Англии, но я сделал свой выбор".