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"Я люблю свободу". Де Дзерби рассказал, почему решил покинуть Брайтон

Франция
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Специалист ответил на вопросы журналистов

"Я люблю свободу". Де Дзерби рассказал, почему решил покинуть Брайтон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роберто Де Дзерби, тренер "Марселя", в интервью L'Équipe объяснил, почему решил уйти из "Брайтона".

"Мы договорились завершить сотрудничество, чтобы клуб и я могли продолжать работать так, как удобно каждому из нас.

У меня были идеи, которые не совпадали с мнением владельца. Мне нравится футбол, нравится работать, но я также люблю свободу.

После этого я решил приехать в Марсель. У меня была возможность остаться в Англии, но я сделал свой выбор".

30 июня французский "Марсель" официально объявил о назначении Роберто Де Дзерби новым главным тренером команды.

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Марсель Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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