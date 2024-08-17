"Малыш, ты далеко пойдешь". К дебюту Зинедина Зидана за сборную Франции

Ровно 30 лет назад, 17 августа 1994 года, Зинедин Зидан шикарно дебютировал за сборную Франции. И это притом, что оказался в составе "трехцветных" лишь по стечению обстоятельств

После провала сборной Франции в отборочном цикле к ЧМ-1994 Жерара Улье ожидаемо уволили, а главным тренером назначили его помощника Эме Жаке. С новым наставником "синим" со временем удалось обрести второе дыхание, выиграв домашний ЧМ-1998.

Но это будет позже, а пока Жаке и его подопечные готовились стартовать в квалификации к Евро-1996. Начинать групповой турнир им предстояло выездным матчей со Словакией. Чтобы наилучшим образом подготовиться к будущему сопернику было решено накануне провести спарринг с недавними соотечественниками словаков – чехами (за полтора года до этого, в январе 1993-го бывшая федеративная Чехословакия мирно разделилась на два государства). А местом проведения контрольного поединка был выбран Бордо, где Жаке добился наибольших успехов в своей клубной тренерской карьере (три чемпионства и Кубок Франции, полуфинал Кубка чемпионов).

Les Bleus готовились к игре с Чехией на базе «жирондинцев». Причем, среди игроков, изначально вызванных на сбор, Зидана вообще не было. Но на одной из последних тренировок получил травму и выпал из состава Юрий Джоркаефф. Необходимо было срочно закрывать некомплект атакующих полузащитников. И Эме Жаке решил далеко не ходить в своем поиске. Он успел побывать на нескольких тренировках игроков "Бордо", занимавшихся на соседнем поле. И оперативно вызвал в сборную понравившегося ему 22-летнего хавбека "жирондинцев" Зинедина Зидана. Позже в своей автобиографии Зизу признался: "Я был крайне удивлен и даже обескуражен этим приглашением, поскольку в начале того сезона дела у меня шли не очень хорошо".

Естественно, что с первых минут встречи на стадионе "Парк Лескюр" новичок сборной остался в запасе и наблюдал со скамейки за не самой удачной игрой в исполнении "трехцветных". Несмотря на то, что в основе французов вышли сразу 4 центральных защитника – Тюрам, Блан, Десайи и Н`Готти, это не помешало гостям забить дважды еще до перерыва. Голы на свой счет записали Томаш Скухравы и Даниэль Шмейкал. В то же время Кантона, Жинола и Дюгарри, отвечавшие в Les Bleus за креатив в атаке, ничего не могли поделать с чешской обороной.

Время шло, на табло горели не утешительные 0:2, и Жаке начал освежать игру заменами. На 63-й минуте он бросил в бой Зидана, выпустив его вместо Корентена Мартенса из "Осера".

Дебютант очень активно вступил в игру, однако поначалу у него мало что получалось: чехи плотно накрывали "трехцветных" на своей половине. Но на 85-й минуте Зизу, игравший под непривычным 14-м номером, сотворил маленький футбольный шедевр. Получив классную передачу на ход от Лорана Блана, он на скорости проскочил мимо стелившегося в подкате соперника, финтом убрал с дороги второго, обошел третьего и, переложив мяч с правой ноги на левую, мощно пробил метров с 25 под левую от Петра Коубы стойку. Трибуны "Парк Лескюр" взорвались восторженным ревом, празднуя успех своего любимца, но сам автор гола оставался внешне абсолютно спокойным, словно забивать за национальную сборную для него было в порядке вещей.

Словно в подтверждение этого всего две минуты спустя Зинедин отличился вновь. На этот раз после углового, поданного Жосленом Англома, он выше всех выпрыгнул в штрафной соперника и головой вбил "гвоздь" под перекладину, установив итоговый счет матча – 2:2. Дубль в дебютном матче за сборную, пусть и товарищеском – старт Зидана в национальной команде получился под стать его будущей карьере (108 матчей и 31 гол за Les Bleus). Впрочем, в тот вечер Франция еще не знала, что видит расцвет одного из величайших игроков в своей истории.

После игры у кромки поля Зизу дал короткое, но эмоциональное интервью телекомпании France 2: "Я думаю сейчас о своей жене, которая находится на втором месяце беременности (супруга Зинедина Вероник родила их первенца Энцо в марте 1995 года. – Э.К.), поэтому именно ей я посвящаю свой дебютный матч и свои два гола. Это невероятно, это великолепно, мне никогда прежде не случалось забивать два гола в одном матче: ни в кадетах, ни в юниорах, ни в молодежке. Поэтому сегодняшние два гола – это красиво".

Добравшись до раздевалки, Зидан первым делом позвонил Жану Варро – селекционеру "Канна", который в свое время привел его в большой футбол. А потом к Зинедину подошел капитан и главная звезда "синих" того времени Эрик Кантона. И протянул вымпел Чехии, который обменял перед началом матча, со словами: "Это тебе на память, малыш. Ты его заслужил! Ты далеко пойдешь". Король Эрик оказался прав: впереди у Зизу были триумфы на ЧМ-1998 и Евро-2000, "Золотой мяч" и три победы в номинации "Лучший футболист мира по версии ФИФА".

Впрочем, конкуренция за место в сборной Франции была тогда очень серьезной, а потому, даже несмотря на столь яркий дебют, молодому хавбеку лишь через год удалось стать полноценным игроком основы "трехцветных". И на финише квалификации к Евро-1996 Эме Жаке, наконец, окончательно определился: Зидан – его стартовый плеймейкер.