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Де Дзерби: мечта Марселя - конкурировать с ПСЖ
Непростая задача
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби рассказал об амбициях своей команды.
"Мы обязаны побеждать, потому что на бумаге игроки, которые есть в моем распоряжении, сильнее, чем у соперников. Ожиданий много, и мы принимаем их без утайки.
Наша мечта - конкурировать с "ПСЖ". Когда? Я не знаю, но очевидно, что мы к этому стремимся", - цитирует итальянца Football Italia со ссылкой на L'Equipe.
Напомним, Де Дзерби возглавил "Марсель" этим летом после ухода из "Брайтона".
По итогам прошлого сезона "бело-голубые" заняли восьмое место в чемпионате Франции.
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