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Де Дзерби: мечта Марселя - конкурировать с ПСЖ

Франция

Непростая задача

Де Дзерби: мечта Марселя - конкурировать с ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби рассказал об амбициях своей команды.

"Мы обязаны побеждать, потому что на бумаге игроки, которые есть в моем распоряжении, сильнее, чем у соперников. Ожиданий много, и мы принимаем их без утайки.

Наша мечта - конкурировать с "ПСЖ". Когда? Я не знаю, но очевидно, что мы к этому стремимся", - цитирует итальянца Football Italia со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, Де Дзерби возглавил "Марсель" этим летом после ухода из "Брайтона".

По итогам прошлого сезона "бело-голубые" заняли восьмое место в чемпионате Франции.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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