Де Дзерби: мечта Марселя - конкурировать с ПСЖ

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби рассказал об амбициях своей команды.

"Мы обязаны побеждать, потому что на бумаге игроки, которые есть в моем распоряжении, сильнее, чем у соперников. Ожиданий много, и мы принимаем их без утайки.

Наша мечта - конкурировать с "ПСЖ". Когда? Я не знаю, но очевидно, что мы к этому стремимся", - цитирует итальянца Football Italia со ссылкой на L'Equipe.