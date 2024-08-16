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Марсель продлил соглашение с аргентинским центрбеком
Один из претендентов на звание легенды провансальцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Марселя" объявила о продлении контракта с защитником Леонардо Балерди. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.
Балерди - воспитанник "Бока Хуниорс". До перехода во французский клуб в 2020 году (первый сезон он провёл на правах аренды) 25-летний футболист один год выступал за дортмундскую "Боруссию".
На счету Леонардо 135 матчей в составе "Марселя", в которых он отметился 5 забитыми мячами и 2 ассистами.
???? ????????????, ???????????? ???????????????????????? et ???????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? avec Marseille ????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 16, 2024
???????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????? prolonge l’aventure olympienne jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️ pic.twitter.com/VS42U01qkX
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