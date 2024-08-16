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Марсель продлил соглашение с аргентинским центрбеком

Франция

Один из претендентов на звание легенды провансальцев

Марсель продлил соглашение с аргентинским центрбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Марселя" объявила о продлении контракта с защитником Леонардо Балерди. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.

Балерди - воспитанник "Бока Хуниорс". До перехода во французский клуб в 2020 году (первый сезон он провёл на правах аренды) 25-летний футболист один год выступал за дортмундскую "Боруссию".

На счету Леонардо 135 матчей в составе "Марселя", в которых он отметился 5 забитыми мячами и 2 ассистами.

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Марсель контракт Леонардо Балерди
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Источник:
Marseille
Опубликовал: Александр Бураков
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