Марсель продлил соглашение с аргентинским центрбеком

Пресс-служба "Марселя" объявила о продлении контракта с защитником Леонардо Балерди. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.

Балерди - воспитанник "Бока Хуниорс". До перехода во французский клуб в 2020 году (первый сезон он провёл на правах аренды) 25-летний футболист один год выступал за дортмундскую "Боруссию".

На счету Леонардо 135 матчей в составе "Марселя", в которых он отметился 5 забитыми мячами и 2 ассистами.