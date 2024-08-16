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Ренн близок к продаже защитника Артура Теата
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В июле Артур Теат был близок к тому, чтобы покинуть «Ренн». Бельгийцем очень интересовался «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, но трансфер так и не удалось осуществить.
По сообщению французского медиа, «Ренн» сейчас ведет переговоры с франкфуртским «Айнтрахтом» о продаже своего защитника. Сумма трансфера может превысить 15 млн евро. Стороны ведут активные переговоры, тем более, что немецкий клуб хочет завершить сделку как можно скорее.
Добавим, что Артур Теат в прошлом сезоне провел 40 матчей и забил 3 гола.
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