Ренн близок к продаже защитника Артура Теата

В июле Артур Теат был близок к тому, чтобы покинуть «Ренн». Бельгийцем очень интересовался «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, но трансфер так и не удалось осуществить.

По сообщению французского медиа, «Ренн» сейчас ведет переговоры с франкфуртским «Айнтрахтом» о продаже своего защитника. Сумма трансфера может превысить 15 млн евро. Стороны ведут активные переговоры, тем более, что немецкий клуб хочет завершить сделку как можно скорее.

Добавим, что Артур Теат в прошлом сезоне провел 40 матчей и забил 3 гола.