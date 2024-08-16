Брест арендовал у Борнмута полузащитника Ромена Февра

"Брест" продолжает готовиться к новому сезону. Во французский клуб возвращается Ромен Февр, который ранее играл за "пиратов" с 2020 по 2022 гг.

Сообщается, что правого полузащитника "Брест" арендовал у "Борнмута" на один сезон. Прошлую кампанию он также частично провел в аренде у "Лорьяна", где отыграл лишь до зимнего перерыва.

Добавим, что Ромен Февр в сезоне 2023-24 провел всего 23 матча, где отметился 5 голами и результативной передачей.