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Брест арендовал у Борнмута полузащитника Ромена Февра
Об этом говорится на сайте французского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брест" продолжает готовиться к новому сезону. Во французский клуб возвращается Ромен Февр, который ранее играл за "пиратов" с 2020 по 2022 гг.
Сообщается, что правого полузащитника "Брест" арендовал у "Борнмута" на один сезон. Прошлую кампанию он также частично провел в аренде у "Лорьяна", где отыграл лишь до зимнего перерыва.
Добавим, что Ромен Февр в сезоне 2023-24 провел всего 23 матча, где отметился 5 голами и результативной передачей.
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Источник:Брест
Опубликовал: Александр Гресь
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