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Брест арендовал у Борнмута полузащитника Ромена Февра

Франция

Об этом говорится на сайте французского клуба

Брест арендовал у Борнмута полузащитника Ромена Февра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брест" продолжает готовиться к новому сезону. Во французский клуб возвращается Ромен Февр, который ранее играл за "пиратов" с 2020 по 2022 гг.

Сообщается, что правого полузащитника "Брест" арендовал у "Борнмута" на один сезон. Прошлую кампанию он также частично провел в аренде у "Лорьяна", где отыграл лишь до зимнего перерыва.

Добавим, что Ромен Февр в сезоне 2023-24 провел всего 23 матча, где отметился 5 голами и результативной передачей.

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Брест Борнмут Ромен Февр
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Источник:
Брест
Опубликовал: Александр Гресь
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