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Доходы Лиги 1 от телевидения упадут на 60%

Франция

Фанаты за просмотр Лиги 1 будут платить больше, чем когда-либо

Доходы Лиги 1 от телевидения упадут на 60%

Фото: Getty Images

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Французский футбол переживает сложные времена. Недавний провал внутреннего тендера по продаже телевизионных прав на матчи Лиги 1 приведет к значительному сокращению доходов клубов высшего дивизиона.

По данным L'Equipe, доходы клубов от телетрансляций сократятся в среднем на 60% по сравнению с прошлым сезоном. Это означает, что клубы Лиги 1 будут вынуждены существенно сократить свои расходы и искать новые источники финансирования.

Стоимость трансляции для зрителей также выросла. Фанаты теперь будут платить больше, чем когда-либо - 45 евро в месяц - за просмотр Лиги 1.

Такая ситуация возникла из-за того, что Профессиональная футбольная лига не смогла продать телевизионные права за ожидаемую цену. Хотя президент LFP Венсан Лабрюн надеялся получить более 900 млн евро, реальная сумма продажи составила лишь 500 млн евро.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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