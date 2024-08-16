Лига 1. 1-й тур

Гавр, Стад Осеан

Гавр – ПСЖ 1:4

Голы: Льорис 48 – Ли Кан Ин 3, Дембеле 85, Барколя 86, Коло Муани 90 (п)

"Пари Сен-Жермен" неожиданно разгромил "Гавр" в первом матче французского сезона. Сюрпризом результат стал лишь потому, что был добыт в последние 5 минут основного времени. Скорее удивила бы осечка чемпиона, ведь их сегодняшний соперник неделю назад влетел слабенькому "Бохуму" с унизительным 6:0 на табло.

Главными героями встречи стали вышедшие на замену во втором тайме Дембеле, Барколя и дебютант Жоау Невеш. Это трио на голом таланте сделало результат: Дембеле забил редкий гол, Барколя исполнил яркий индивидуальный проход с четким финишом и позволил заработать пенальти. А Невеш за 45 минут дебюта оформил два ассиста.

Но всё кроме победного мяча пришло в быстрых атаках. Включая яркую голевую комбинацию в дебюте встречи, которая разбила безрассудный прессинг хозяев словно на тренировке. Такой себе отголосок времен Килиана Мбаппе, который совсем не вязался под игру Энрике, но под которого все год прогибались.

Вспышка в дебюте оказалась обманчивой. "Гавр" надолго завязал с прессингом, а Париж – с футболом. 16-летний "парижский Ламаль" Ибрагим Мбайе не впечатлял, обидно травмировался Рамуш, а кроме Витиньи все решительно отказывались показать хоть что-то интересное до перерыва.

Зато старт второй половины едва не перевернул все вверх дном. Льорис-младший неожиданно сравнял со стандарта в дебюте тайма, а буквально сразу же Грансир удвоил, но Пачо от фэйла спас офсайд. Дальше были вялые полчаса и убойный финиш. 1:4. Неплохая подделка на "Реал" Мадрид от Луиса Энрике. Плодовитый итог как для матча, где футбола от парижан было от силы минут на 10.

Гавр: Дема, Опери, Льорис, Кенку, Него, Ндиайе (Грансир, 76), Туре, Кузяев, Жужу (Нгура, 76), Казимир, Кешта

ПСЖ: Доннарумма, Загe (Маркиньос, 71), Пачо, Бералдо, Хакими, Асенсио (Барколя, 71), Витинья, Заир-Эмери, Мбайе (Жоау Невеш, 46), Гонсалу Рамуш (Коло Муани, 20), Ли Кан Ин (Дембеле, 71)