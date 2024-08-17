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Тьерри Анри – 47 лет: что вы знаете о легенде лондонского Арсенала? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine
17 августа исполняется 47 лет бывшему форварду "Арсенала", "Барселоны" и сборной Франции Тьерри Анри.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру легендарного француза как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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