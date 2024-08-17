ПСЖ объявил о подписании 19-летнего вингера. Сумма трансфера превышает 50 млн. евро

Французский "Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил о подписании левого вингера "Ренна" Дезире Дуэ.

Стороны заключили соглашение до 2029 года. Пока футболист не выбрал номер.

Фабрицио Романо добавляет, что сумма трансфера вместе со всеми бонусами может превышать 50 миллионов евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 30 млн евро.

Дуэ – воспитанник “Ренна”. За первую команду он провел 76 матчей и отличился 15 результативными действиями (8+7). В том числе забивал в ворота "Динамо" в октябре 2022 года в групповом этапе Лиги Европы.

Вингер провел два матча в составе олимпийской сборной на Играх-2024 в Париже. На его счету два гола.