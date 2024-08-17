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ПСЖ объявил о подписании 19-летнего вингера. Сумма трансфера превышает 50 млн. евро
Включая бонусы
Фото: ПСЖ
Французский "Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил о подписании левого вингера "Ренна" Дезире Дуэ.
Стороны заключили соглашение до 2029 года. Пока футболист не выбрал номер.
????????????#WelcomeDoué— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 17, 2024
pic.twitter.com/4HpsM2Mi9Q
Фабрицио Романо добавляет, что сумма трансфера вместе со всеми бонусами может превышать 50 миллионов евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 30 млн евро.
Дуэ – воспитанник “Ренна”. За первую команду он провел 76 матчей и отличился 15 результативными действиями (8+7). В том числе забивал в ворота "Динамо" в октябре 2022 года в групповом этапе Лиги Европы.
Вингер провел два матча в составе олимпийской сборной на Играх-2024 в Париже. На его счету два гола.
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