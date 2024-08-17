Лига 1. 1-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Марсель 1:5

Голы: Камара 45+6 – Гринвуд 3, 31 (п), Луис Энрике 26, 48, Ваи 69 (п)

Запоминающийся дебют в Лиге 1 выдался для Роберто Де Дзерби и Мейсона Гринвуда. Экс-тренер "Шахтера" стартовал с разгрома над "Брестом", а экс-инсайд МЮ начал с дубля, ассиста и заработанного пенальти, приняв участие во всех без исключения голах своей команды. Впрочем, как и в случае с вчерашним выносом "Гавра" от ПСЖ, результат на табло не такой уж и очевидный.

Отрезками "Марсель" демонстрировал фирменный футбол Де Дзерби, но ещё в совсем сырой форме. А спонсором такого головокружительного успеха стала провальная игра соперника и выдающийся перфоманс отдельных "олимпийцев" – Рульи начал со взятого пенальти и крутой игрой в билд-апе, кроме Гринвуда разрывали и Арит с Энрике, но остальные выглядели довольно блекло.

"Брест" в фирменной манере играл в настоящий гегенпресс, нетипичный для Франции. Но ужасающе проваливался в обороне. Особенно плох был левый фулбек Амави, позволивший Гринвуду разрывать на своем краю. Было много атак на пространстве, которые "Марсель" разыгрывал действительно лихо. Но игровой рисунок соперника уж больно был комплиментарен для Де Дзерби болла. Против низких блоков будет труднее.

Тем не менее, дебют выдался действительно многообещающим. То, что Гринвуд делал со своей бывшей, он теперь намерен делать со своими оппонентами по Лиге 1. Проекты на "Велодроме" часто бывают однодневками. Но эта бабочка обещает скоротать свой срок особенно ярко. В последний раз так интриговал проект Сампаоли.

Брест: Бизот, Амави (Зогбе, 84), Ле Кардиналь, Шардонне, Лала, Перейра Лаже (Камблан, 70), Мартен (Мбок, 70), Камара, Ле Дуарон, Дель Кастийо, Ажорк (Февр, 64)

Марсель: Рульи, Лирола (Меите, 71), Корнелиус, Балерди, Мурильо, Мерлен, Хейбьерг, Харит (Абдалла, 88), Луис Энрике (Ронжье, 88), Гринвуд, Ваи (Пеми, 71)