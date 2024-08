Матч чемпионата Франции. Реймс - Лилль был прерван на полчаса из‑за травмы футболиста

Вчера прошел матч первого тура чемпионата Франции, в котором "Реймс" принимал "Лилль" у себя дома.

На 11-й минуте защитник хозяев Абду Коне, борясь за мяч, ударил футболиста "Лилля" и воспитанника "Манчестер Юнайтед" Эйнджела Гомеса локтем в голову. Коне получил красную карточку, а Гомес после столкновения потерял сознание и вскоре был отправлен в больницу. Из-за инцидента матч был надолго прерван, и арбитр добавил 34 минуты к первому тайму.

На данный момент, как сообщают представители "Лилля", Гомес уже отошел от столкновения и даже спросил: "Смогу ли играть уже завтра?".

