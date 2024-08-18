  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Матч чемпионата Франции. Реймс - Лилль был прерван на полчаса из‑за травмы футболиста
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч чемпионата Франции. Реймс - Лилль был прерван на полчаса из‑за травмы футболиста

Франция
Обновлено

Сейчас с игроком все хорошо

Матч чемпионата Франции. Реймс - Лилль был прерван на полчаса из‑за травмы футболиста

Фото: LOSC, Х

Новина українською

Вчера прошел матч первого тура чемпионата Франции, в котором "Реймс" принимал "Лилль" у себя дома.

На 11-й минуте защитник хозяев Абду Коне, борясь за мяч, ударил футболиста "Лилля" и воспитанника "Манчестер Юнайтед" Эйнджела Гомеса локтем в голову. Коне получил красную карточку, а Гомес после столкновения потерял сознание и вскоре был отправлен в больницу. Из-за инцидента матч был надолго прерван, и арбитр добавил 34 минуты к первому тайму.

На данный момент, как сообщают представители "Лилля", Гомес уже отошел от столкновения и даже спросил: "Смогу ли играть уже завтра?".

Добавим, что матч завершился победой "Лилля" со счетом 0:2.

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Брест – Марсель 1:5. Бодрый дебют Де Дзерби
yellow-arrow
ПСЖ объявил о подписании 19-летнего вингера. Сумма трансфера превышает 50 млн. евро
yellow-arrow
Тьерри Анри – 47 лет: что вы знаете о легенде лондонского Арсенала? Квиз от UA-Футбол
Реймс Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
beIN SPORTS USA
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости