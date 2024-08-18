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Матч чемпионата Франции. Реймс - Лилль был прерван на полчаса из‑за травмы футболиста
Сейчас с игроком все хорошо
Фото: LOSC, Х
Вчера прошел матч первого тура чемпионата Франции, в котором "Реймс" принимал "Лилль" у себя дома.
На 11-й минуте защитник хозяев Абду Коне, борясь за мяч, ударил футболиста "Лилля" и воспитанника "Манчестер Юнайтед" Эйнджела Гомеса локтем в голову. Коне получил красную карточку, а Гомес после столкновения потерял сознание и вскоре был отправлен в больницу. Из-за инцидента матч был надолго прерван, и арбитр добавил 34 минуты к первому тайму.
На данный момент, как сообщают представители "Лилля", Гомес уже отошел от столкновения и даже спросил: "Смогу ли играть уже завтра?".
???? Graphic Content ???? Here’s the intense tackle that Angel Gomes received; the player is still being attended to #beINSPORTS #Ligue1 #Lille #Reims pic.twitter.com/FgUxjZtBpw— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) August 17, 2024
Добавим, что матч завершился победой "Лилля" со счетом 0:2.
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