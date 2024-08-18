Лига 1. Осер шокирует Ниццу, Ланс добывает 3 очка на выезде

Франк Эс дебютировал на новом месте с неожиданного фиаско от "Осера". Новичок Лиги 1 шокировал "Ниццу" голами в концовке каждого из таймов, добыв волевую победу. Самое удивительное, что победа хозяев была абсолютно заслуженной. Марцел Булка долго тащил "Ниццу", сделал не один эффектный сейв, но в концовке не смог спасти от решающего удара Лассо Кулибали.

"Тулуза" и "Нант" скатали довольно осторожные нули на "Муниципальном стадионе". "Тулуза" была ближе к победе, но Лафон поймал настоящий кураж, взяв 3 очевидных выхода на свои ворота, чем уберёг ничью для "канареек". Его работа на линии позволила пережить реальный штурм в последние 15-20 минут.

На "Стад Моссон" обе команды тоже долго разгонялись. Но после спокойной первой половины "Монпелье" и "Страсбур" наконец показали футбол. Саванье с 11-метровой отметки ответил на шикарный выстрел Хабиба Диарра издали, восстановив паритет на табло. "Палладины" после пенальти даже не пробили в сторону ворот оппонента до финального свистка, а потому ничья – отличный итог для хозяев.

Наконец "Ланс" добыл минимальную выездную победу на "Стад Раймон Копа". Вернувшийся в элиту "Анже" в атаке выглядел не намного лучше, чем в провальной кампании 2022/23. Но в обороне дела уже не столь катастрофичны. "Ланс" повел в дебютные полчаса, был ближе к второму, чем соперник к первому. Но проходного двора в защите "Анже" не допускал, а это уже некий повод для оптимизма.

Лига 1. 1-й тур

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Ницца 2:1

Голы: Равелосон 43, Кулибали 90+5 – Чо 21

Осер: Леон, Акпа (Пелленар, 52), Ошо, Жубал, Жоли, Синайоко, Овусу, Равелосон, Перрен (Кулибали, 86), Онаиву, Бэйр (Айе, 69)

Ницца: Булка, Данте, Менди, Росарио, Клосс, Ндомбеле (Камара, 87), Будауи, Браими (Лотомба, 64), Лаборд (Оракпо, 79), Гессан, Чо (Буанани, 65)

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Нант 0:0

Тулуза: Рест, Николайсен, Коста, Крессуэлл, Каманси (Сидибе, 86), Деннум (Суасо, 61), Шмидт (Сьерро, 61), Кассерес, Гбоо, Магри (Скюття, 86), Абухляль

Нант: Ляфон, Амьян, Зезе, Кастеллетто, Коко (Дюверн, 75), Дуглас, Чиривелья, Томас (Паллуа, 90), Саймон (Мохамед, 75), Кадевере (Лепенан, 83), Аблин (Гирасси, 90)

Монпелье, Стад Моссон

Монпелье – Страсбур 1:1

Голы: Саванье 67 (п) – Диарра 58

Монпелье: Лекомт, Сако, Саньян, Омерагич, Тшато, Ферри, Шотар, Аль-Тамари, Саванье, Норден (Кулибали, 88), Адамс (Маамма, 80)

Страсбур: Юнссон, Силла (Сеная, 46), Соу, Дуэ, Дьонг (Диегу Морейра, 46), Диарра (Кандиль, 81), Уайли (Себас, 90+4), Дукуре (Филя, 86), Мванга, Баква, Эмега

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Ланс 0:1

Гол: Саид 28

Анже: Фофана, Экоми (Анен, 76), Аркю (Рао-Лисоа, 76), Лефор, Унтонджи, Бамба, Белькдим (Дьони, 70), Ахолу, Капель (Ульд-Халед, 79), Абделли, Шериф (Ньян, 76)

Ланс: Самба, Медина, Данзо, Гради, Фюльжени (Давид Кошта, 65), Чавес (Мачадо, 65), Агиляр, Менди (Диуф, 72), Томассон, Саид (Лабо-Ласкари, 72), Сотока (Хусанов, 90)