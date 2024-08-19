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Разгром с нереализованным пенальти лидера Грузии на Евро. Ренн - Лион 3:0. Видео голов и обзор матча
В одни ворота
ASOCIATED PRESS
"Ренн" нанёс крупное поражение "Лиону" на старте нового сезона чемпионата Франции.
Голами в составе "красно-чёрных" отличились Бенжамин Бурижо, Амин Гуири и Тони Мейстер.
Стоит также отметить нереализованный одиннадцатиметровый новичка "Лиона" и одного из лучших бомбардиров Евро-2024 Жоржа Микаутадзе.
1-й тур Лиги 1. Ренн, Роазон Парк
Ренн – Лион 3:0
Голы: Бурижо 19, Гуири 21, Мейстер 90+1
Нереализованный пенальти: Микаутадзе 71
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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