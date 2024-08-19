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Разгром с нереализованным пенальти лидера Грузии на Евро. Ренн - Лион 3:0. Видео голов и обзор матча

Франция

В одни ворота

Разгром с нереализованным пенальти лидера Грузии на Евро. Ренн - Лион 3:0. Видео голов и обзор матча

ASOCIATED PRESS

Новина українською

"Ренн" нанёс крупное поражение "Лиону" на старте нового сезона чемпионата Франции.

Голами в составе "красно-чёрных" отличились Бенжамин Бурижо, Амин Гуири и Тони Мейстер.

Стоит также отметить нереализованный одиннадцатиметровый новичка "Лиона" и одного из лучших бомбардиров Евро-2024 Жоржа Микаутадзе.

1-й тур Лиги 1. Ренн, Роазон Парк

Ренн – Лион 3:0

Голы: Бурижо 19, Гуири 21, Мейстер 90+1

Нереализованный пенальти: Микаутадзе 71

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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