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Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции

Франция

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Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции

NBC Sports

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Легендарный Тьерри Анри, тренер молодежной сборной Франции U-21, решил досрочно расторгнуть контракт с национальной командой.

"Я хотел бы поблагодарить FFF и президента Филиппа Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность.

Полученная серебряная медаль на Олимпийских играх будет самой большой гордостью для меня. Я невероятно благодарен федерации, игрокам, персоналу и болельщикам", - сказал Анри.

Также отмечается, что специалист принял решение покинуть команду по личным причинам.

Тьерри был назначен главным тренером сборной Франции U-21 в августе прошлого года. Игроки под руководством Анри выиграли четыре из шести матчей.

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Источник:
the sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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