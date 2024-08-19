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Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции
Вот и все
NBC Sports
Легендарный Тьерри Анри, тренер молодежной сборной Франции U-21, решил досрочно расторгнуть контракт с национальной командой.
"Я хотел бы поблагодарить FFF и президента Филиппа Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность.
Полученная серебряная медаль на Олимпийских играх будет самой большой гордостью для меня. Я невероятно благодарен федерации, игрокам, персоналу и болельщикам", - сказал Анри.
Также отмечается, что специалист принял решение покинуть команду по личным причинам.
Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur des Espoirs « pour des raisons qui lui sont personnelles »— L'ÉQUIPE (@lequipe) August 19, 2024
Après la médaille d'argent obtenue aux JO de Paris 2024, Thierry Henry a mis un terme à son contrat de sélectionneur des Espoirs https://t.co/8vzUhwsnHi pic.twitter.com/eMTifKY4Xy
Тьерри был назначен главным тренером сборной Франции U-21 в августе прошлого года. Игроки под руководством Анри выиграли четыре из шести матчей.
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