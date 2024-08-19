Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодежной сборной Франции

Легендарный Тьерри Анри, тренер молодежной сборной Франции U-21, решил досрочно расторгнуть контракт с национальной командой.

"Я хотел бы поблагодарить FFF и президента Филиппа Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность.

Полученная серебряная медаль на Олимпийских играх будет самой большой гордостью для меня. Я невероятно благодарен федерации, игрокам, персоналу и болельщикам", - сказал Анри.