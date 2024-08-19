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Ницца подписала канадского защитника из Колорадо

Франция

Официально

Ницца подписала канадского защитника из Колорадо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ницца" объявила о подписании 24-летнего канадского защитника Мойзе Бомбито из "Колорадо".

Футболист заключил соглашение с французским клубом, которое рассчитано до июня 2028 года.

"Мойзе считается одним из лучших защитников на североамериканском континенте", - сказал Флориан Морис, спортивный директор команды.

Бомбито в прошлом сезоне сыграл 20 матчей в которых забил 2 гола.

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Источник:
Nice
Опубликовал: Екатерина Власова
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