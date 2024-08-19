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Ницца подписала канадского защитника из Колорадо
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ницца" объявила о подписании 24-летнего канадского защитника Мойзе Бомбито из "Колорадо".
Футболист заключил соглашение с французским клубом, которое рассчитано до июня 2028 года.
"Мойзе считается одним из лучших защитников на североамериканском континенте", - сказал Флориан Морис, спортивный директор команды.
L'OGC Nice est heureux d'annoncer la signature de l'international canadien Moïse Bombito, qui s'est engagé jusqu'en 2028 ????????????#BienvenueMoïse— OGC Nice (@ogcnice) August 19, 2024
Бомбито в прошлом сезоне сыграл 20 матчей в которых забил 2 гола.
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