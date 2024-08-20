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Монако усилился защитником сборной Нидерландов
Первая смена чемпионата для игрока в карьере
AS Monaco
"Монако" объявил о подписании защитника ПСВ Джордана Тезе.
24-летний футболист заключил контракт с монегасками на пять сезонов, до 30 июня 2029 года. По данным Transfermakt, сумма трансфера составила 10 млн. евро.
Тезе - воспитанник ПСВ. За основную команду "красно-белых" Джордан выступал с 2018 года, и за это время провёл 189 матчей. Также на его счету 4 игры в составе сборной Нидерландов.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Jordan Teze ????????— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 20, 2024
Le défenseur international néerlandais de 24 ans s’est engagé pour 5 saisons et est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2029 ????#WelcomeTeze
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