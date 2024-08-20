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Монако усилился защитником сборной Нидерландов

Франция

Первая смена чемпионата для игрока в карьере

Монако усилился защитником сборной Нидерландов

AS Monaco

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"Монако" объявил о подписании защитника ПСВ Джордана Тезе.

24-летний футболист заключил контракт с монегасками на пять сезонов, до 30 июня 2029 года. По данным Transfermakt, сумма трансфера составила 10 млн. евро.

Тезе - воспитанник ПСВ. За основную команду "красно-белых" Джордан выступал с 2018 года, и за это время провёл 189 матчей. Также на его счету 4 игры в составе сборной Нидерландов.

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Источник:
AS Monaco
Опубликовал: Александр Бураков
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