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Галатасарай хочет арендовать защитника Монако
Исмаил Якобс может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Исмаил Якобс из французского "Монако" открыт к переговорам с "Галатасараем".
Как пишет Фабрицио Романо, сейчас между клубами продолжаются переговоры о потенциальном трансфере. "Галатасарай" предложил арендовать игрока с обязательным выкупом за 9 миллионов евро.
Добавим, что у Якобса с "Монако" контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в прошлом сезоне забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 23 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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