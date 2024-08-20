Галатасарай хочет арендовать защитника Монако

Защитник Исмаил Якобс из французского "Монако" открыт к переговорам с "Галатасараем".

Как пишет Фабрицио Романо, сейчас между клубами продолжаются переговоры о потенциальном трансфере. "Галатасарай" предложил арендовать игрока с обязательным выкупом за 9 миллионов евро.

Добавим, что у Якобса с "Монако" контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в прошлом сезоне забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 23 матчах.