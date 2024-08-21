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Гонсалу Рамуш выбыл на три месяца из-за травмы голеностопа
Игроку уже провели успешную операцию на ноге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлых выходных "ПСЖ" одержал выездную победу над "Гавром" (1:4). Впрочем, в этом поединке были и неприятные инциденты в составе парижан.
Во время матча травму голеностопа получил Гонсалу Рамуш, которого сбил в подкате Этьен Юте. Медицинский штаб "ПСЖ" сообщил, что нападающий будет вынужден пропустить около трех месяцев, а вчера португальцу провели успешную операцию на левом голеностопном суставе. Теперь игрок отдохнет несколько дней и начнет реабилитацию в "Аспетаре", а затем продолжит ее в кампусе "ПСЖ".
Добавим, что в прошлом сезоне Гонсалу Рамуш провел 40 матчей, где отметился 14 голами и 2 ассистами.
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