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Середняк Лиги 1 арендовал 18-летнего хавбека ПСЖ
Красивый ролик с презентацией новичка
"Реймс" объявил о годичной аренде полузащитника "Пари Сен-Жермен" Габриэля Москардо.
По информации СМИ, в соглашении между сторонами есть пункт о разрыве контракта в случае, если парижане захотят вернуть обратно своего игрока в январе.
Также отмечается, что "ПСЖ" согласился покрыть зарплату Габриэля во время его пребывания в "Реймсе".
Напомним, Москардо присоединился к "ПСЖ" зимой 2024 года. Вторую половину прошлого сезона бразилец провёл в аренде в родном "Коринтиансе".
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