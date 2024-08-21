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Середняк Лиги 1 арендовал 18-летнего хавбека ПСЖ

Франция

Красивый ролик с презентацией новичка

Середняк Лиги 1 арендовал 18-летнего хавбека ПСЖ

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"Реймс" объявил о годичной аренде полузащитника "Пари Сен-Жермен" Габриэля Москардо.

По информации СМИ, в соглашении между сторонами есть пункт о разрыве контракта в случае, если парижане захотят вернуть обратно своего игрока в январе.

Также отмечается, что "ПСЖ" согласился покрыть зарплату Габриэля во время его пребывания в "Реймсе".

Напомним, Москардо присоединился к "ПСЖ" зимой 2024 года. Вторую половину прошлого сезона бразилец провёл в аренде в родном "Коринтиансе".

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Реймс Пари Сен-Жермен аренда
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Источник:
Reims
Опубликовал: Александр Бураков
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