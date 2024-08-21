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Брест близок к аренде вингера Брайтона Абдаллы Симы

Франция

Об этом сообщает Foot Mercato

Брест близок к аренде вингера Брайтона Абдаллы Симы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как "Брест" потерпел тяжелое поражение от "Марселя" (1:5) в матче-открытии Лиги 1, руководство бретонцев продолжает упорно работать над укреплением рядов команды в сезоне, который обещает быть историческим, но также долгим и изнурительным с тяжелым календарем матчей.

Сообщается, что "пираты" близки к тому, чтобы арендовать без права выкупа вингера "Брайтона" Абдаллу Сими. Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

Добавим, что в прошлом сезоне Абдалла Сима, который провел в аренде у "Рейнджерс", сыграл 39 матчей, где отметился 16 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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