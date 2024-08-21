Ницца продлила контракт с нападающим Эванном Гессаном

"Ницца" решила продлить сотрудничество со своим форвардом Эванном Гессаном. Теперь действие нового контракта игрока продлится до конца июня 2028 года.

"Я горжусь и имею честь сделать это. Я знаю, что ожидания становятся все выше и выше как вокруг команды, так и вокруг меня. Я собираюсь продолжать работать как сумасшедший, чтобы быть еще более решительным и помочь клубу хорошо выступать. Я очень люблю "Ниццу", куда я приехал, когда мне было 12 лет. Мои амбиции и мое желание - это то, чтобы мы вместе достигли наибольшего", - говорится в заявлении 23-летнего форварда.

Добавим, что в прошлом сезоне Эванн Гессан провел 38 матчей, где отметился 7 голами и 2 результативными передачами.