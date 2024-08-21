Страсбур приобрел за 12 млн евро воспитанника ПСЖ

Нападающий "Саутгемптона" Секу Мара перешёл в "Страсбур".

Французский клуб заключил с 22-летним футболистом пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма трансфера составляет 12 миллионов евро.

Мара является воспитанником "Пари Сен-Жермен". Затем Секу отправился в "Бордо", а два последних сезона провёл в "Саутгемптоне". На счету форварда 8 голов и 5 результативных передач в 64 матчах в составе "святых".