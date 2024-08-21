  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Страсбур приобрел за 12 млн евро воспитанника ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Страсбур приобрел за 12 млн евро воспитанника ПСЖ

Франция

Француз возвращается на родину

Страсбур приобрел за 12 млн евро воспитанника ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Саутгемптона" Секу Мара перешёл в "Страсбур".

Французский клуб заключил с 22-летним футболистом пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма трансфера составляет 12 миллионов евро.

Мара является воспитанником "Пари Сен-Жермен". Затем Секу отправился в "Бордо", а два последних сезона провёл в "Саутгемптоне". На счету форварда 8 голов и 5 результативных передач в 64 матчах в составе "святых".

По теме
yellow-arrow
Ницца продлила контракт с нападающим Эванном Гессаном
yellow-arrow
Брест близок к аренде вингера Брайтона Абдаллы Симы
yellow-arrow
Середняк Лиги 1 арендовал 18-летнего хавбека ПСЖ
Саутгемптон Страсбур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RCSA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости