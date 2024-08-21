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Страсбур приобрел за 12 млн евро воспитанника ПСЖ
Француз возвращается на родину
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Саутгемптона" Секу Мара перешёл в "Страсбур".
Французский клуб заключил с 22-летним футболистом пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма трансфера составляет 12 миллионов евро.
Мара является воспитанником "Пари Сен-Жермен". Затем Секу отправился в "Бордо", а два последних сезона провёл в "Саутгемптоне". На счету форварда 8 голов и 5 результативных передач в 64 матчах в составе "святых".
✍️ ????????́???????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 21, 2024
L’attaquant s’est engagé en faveur du Racing en provenance de Southampton.
Il est désormais lié au club jusqu’en 2029.#MercatoRCSA
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