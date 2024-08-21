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Марсель договорился о трансфере вингера Норвича

Франция
Обновлено

Роу может сменить команду

Марсель договорился о трансфере вингера Норвича

x.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Марсель" вскоре объявит об аренде вингера Джонатана Роу из "Норвича".

Как пишет Фабрицио Романо, в сделку будет включена опция выкупа. Сумма трансфера составит 14 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы. Медицинский осмотр для игрока уже запланирован.

Джонатан в прошлом сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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