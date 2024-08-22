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Брест хочет подписать бывшего игрока Вильярреала

Франция

Об этом сообщает Foot Mercato

Брест хочет подписать бывшего игрока Вильярреала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia

Новина українською

"Брест" начал сезон Лиги 1 2024-2025 годов далеко не идеально. В минувшую субботу бретонцы разгромно проиграли (1:5) дома "Марселю". Кроме того, команда имеет проблемы в полузащите, а уже скоро должна также стартовать в Лиге чемпионов.

Сообщается, что "Брест" проявляет интерес к 36-летнему Этьену Капу. Француз после трех сезонов в "Вильярреале" сейчас находится в статусе свободного агента и оценивает предложения, которые поступают ему от клубов во время трансферного окна. Полузащитник имеет немалый опыт выступлений в еврокубках и участие в Лиге чемпионов может заинтересовать игрока выбрать именно бретонский клуб.

Добавим, что в прошлом сезоне Этьен Капу сыграл 40 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Брест Этьен Капу
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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