Матч Лиги 1 между Ниццей и Тулузой может быть перенесен

Матч Лиги 1 между "Ниццей" и ФК "Тулуза", который должен был состояться в воскресенье, 25 августа, на стадионе "Альянц Ривьера", может быть перенесен из-за неудовлетворительного состояния газона.

Основными причинами ухудшения газона стали:

Концерт Трэвиса Скотта;

Неблагоприятные погодные условия;

Интенсивная эксплуатация.

Сейчас LFP еще должен принять окончательное решение о проведении этого матча.