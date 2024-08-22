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Матч Лиги 1 между Ниццей и Тулузой может быть перенесен
Известна причина
Фото: OGC Nice
Матч Лиги 1 между "Ниццей" и ФК "Тулуза", который должен был состояться в воскресенье, 25 августа, на стадионе "Альянц Ривьера", может быть перенесен из-за неудовлетворительного состояния газона.
Основными причинами ухудшения газона стали:
- Концерт Трэвиса Скотта;
- Неблагоприятные погодные условия;
- Интенсивная эксплуатация.
Сейчас LFP еще должен принять окончательное решение о проведении этого матча.
Le pelouse de l'Allianz Riviera de Nice aujourd'hui ????— Footballogue (@Footballogue) August 20, 2024
Nice Eco Stadium, l'exploitant du stade, a été mis en demeure par la mairie de Nice; l'objectif étant de forcer la société à fournir une pelouse digne de ce nom à l'OGCN.
Scandaleux...
(???? @BFMCotedazur) pic.twitter.com/vBn2tiN3aS
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