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Матч Лиги 1 между Ниццей и Тулузой может быть перенесен

Франция

Известна причина

Матч Лиги 1 между Ниццей и Тулузой может быть перенесен

Фото: OGC Nice

Новина українською

Матч Лиги 1 между "Ниццей" и ФК "Тулуза", который должен был состояться в воскресенье, 25 августа, на стадионе "Альянц Ривьера", может быть перенесен из-за неудовлетворительного состояния газона.

Основными причинами ухудшения газона стали:

  • Концерт Трэвиса Скотта;
  • Неблагоприятные погодные условия;
  • Интенсивная эксплуатация.

Сейчас LFP еще должен принять окончательное решение о проведении этого матча.

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Ницца Тулуза
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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