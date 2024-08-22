Матч Ницца - Тулуза состоится на стадионе Альянц Ривьера, несмотря на проблемы с газоном

Несмотря на неудовлетворительное состояние газона на стадионе "Альянц Ривьера" , матч между "Ниццей" и "Тулузой" состоится в воскресенье, 25 августа, как и планировалось.

LFP отправила своего делегата, чтобы проверить состояние газона. После осмотра игрового поля было принято решение, что стадион пригоден для проведения матча.

Напомним, что матч "Ницца" - "Тулуза" начнется в 18:00 по киевскому времени.