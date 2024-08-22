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Матч Ницца - Тулуза состоится на стадионе Альянц Ривьера, несмотря на проблемы с газоном
Об этом сообщает LFP
фото из свободных источников
Несмотря на
LFP отправила своего делегата, чтобы проверить состояние газона. После осмотра игрового поля было принято решение, что стадион пригоден для проведения матча.
Напомним, что матч "Ницца" - "Тулуза" начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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