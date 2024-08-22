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Матч Ницца - Тулуза состоится на стадионе Альянц Ривьера, несмотря на проблемы с газоном

Франция
Обновлено

Об этом сообщает LFP

Матч Ницца - Тулуза состоится на стадионе Альянц Ривьера, несмотря на проблемы с газоном

фото из свободных источников

Новина українською

Несмотря на неудовлетворительное состояние газона на стадионе "Альянц Ривьера", матч между "Ниццей" и "Тулузой" состоится в воскресенье, 25 августа, как и планировалось.

LFP отправила своего делегата, чтобы проверить состояние газона. После осмотра игрового поля было принято решение, что стадион пригоден для проведения матча.

Напомним, что матч "Ницца" - "Тулуза" начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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