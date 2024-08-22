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Барселона продала своего центрбека Ренну - Инсайдер

Франция
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Ждем официальное подтверждение

Барселона продала своего центрбека Ренну - Инсайдер

twitter.com/Fabrizio Romano

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Микаил Файе завтра, 23 августа, присоединится к "Ренну". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, французы заплатят за футболиста 12 миллионов евро. Испанцы также получат 25% от суммы следующего трансфера игрока. Каталонский клуб сохранил за собой право выкупить Файе за 35 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне Файе сыграл в Примере Федерасьон 33 матча, в которых забил 4 гола.

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Барселона Ренн Микаил Файе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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