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Барселона продала своего центрбека Ренну - Инсайдер
Ждем официальное подтверждение
twitter.com/Fabrizio Romano
Центральный защитник "Барселоны" Микаил Файе завтра, 23 августа, присоединится к "Ренну". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, французы заплатят за футболиста 12 миллионов евро. Испанцы также получат 25% от суммы следующего трансфера игрока. Каталонский клуб сохранил за собой право выкупить Файе за 35 миллионов евро.
Напомним, в прошлом сезоне Файе сыграл в Примере Федерасьон 33 матча, в которых забил 4 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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