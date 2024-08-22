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Лион выставил всех своих игроков на продажу

Франция
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Лион выставил всех своих игроков на продажу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Лион" выставил всех своих игроков на продажу, чтобы избежать нарушения правил финансового фэйр-плей (FFP).

По сообщению L'Équipe, клубу необходимо заработать 100 миллионов евро до конца летнего трансферного окна. Кроме того, "Лион" стремится сократить зарплатную ведомость.

Напомним, что ближайший матч "Лиона" состоится 24 августа в 18:00 по киевскому времени. Команда сыграет против "Монако".

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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