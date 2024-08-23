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Интер отдал в аренду Лансу уругвайского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ланс" объявил о подписании нападающего "Интера" Мартина Сатриано.
Уругвайский футболист перешёл во французский клуб на правах аренды с обязательством выкупа.
В составе "Интера" Сатриано числится с 2020 года. За это время Мартин провёл всего лишь 4 матча за основную команду "нерадзурри" и успел поиграть в аренде за "Брест" и "Эмполи".
???????????????????????? ????????????????????????????????, nouvel athlète débloqué ✅— Racing Club de Lens (@RCLens) August 23, 2024
Un attaquant qui coche toutes les cases ! Adroit devant le but et généreux dans l’effort, l’avant-centre uruguayen renforce les rangs lensois dans le cadre d'un prêt avec option d'achat ✍️#FiersDEtreLensois
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