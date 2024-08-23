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Интер отдал в аренду Лансу уругвайского форварда

Франция
Интер отдал в аренду Лансу уругвайского форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ланс" объявил о подписании нападающего "Интера" Мартина Сатриано.

Уругвайский футболист перешёл во французский клуб на правах аренды с обязательством выкупа.

В составе "Интера" Сатриано числится с 2020 года. За это время Мартин провёл всего лишь 4 матча за основную команду "нерадзурри" и успел поиграть в аренде за "Брест" и "Эмполи".

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Источник:
Lens
Опубликовал: Александр Бураков
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