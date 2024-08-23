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Ланс отклонил первое предложение Ромы по трансферу своего защитника
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Дансо вчера помог "Лансу" одержать важную победу над "Панатинаикосом" (2:1) в рамках первого матча Лиги конференций. Впрочем, игрок находится на радаре у клубов Серии А, которые заинтересованы в его услугах.
В то время как "Аталанта" достигла устной договоренности с игроком, на австрийского защитника нацелилась "Рому". Римляне сделали первоначальное предложение в размере чуть более 20 млн евро, которое французы отклонили. "Ланс" требует за него фиксированную цену в 23 млн евро. Переговоры между клубами еще продолжаются.
Добавим, что в прошлом сезоне Кевин Дансо провел 38 матчей и отметился одним забитым мячом.
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