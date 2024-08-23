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Лион проявляет интерес к полузащитнику Юниона Сент-Жилуаза

Франция

Об этом сообщает L'Equipe

Лион проявляет интерес к полузащитнику Юниона Сент-Жилуаза

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжает "Лион" свою работу на трансферном рынке. Несмотря на то, что клуб немало игроков уже приобрел, "ткачи" на этом не останавливаются.

Сообщается, что французы проявляют интерес к Ноа Садики из бельгийского "Юниона". Руководство "Лиона" рассматривает возможность аренды центрального полузащитника с правом выкупа. Контракт 19-летнего игрока с бельгийцами рассчитан до конца июня 2027 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Ноа Садики провел 53 матча и отметился 2 результативными передачами.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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