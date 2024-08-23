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Лион проявляет интерес к полузащитнику Юниона Сент-Жилуаза
Об этом сообщает L'Equipe
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжает "Лион" свою работу на трансферном рынке. Несмотря на то, что клуб немало игроков уже приобрел, "ткачи" на этом не останавливаются.
Сообщается, что французы проявляют интерес к Ноа Садики из бельгийского "Юниона". Руководство "Лиона" рассматривает возможность аренды центрального полузащитника с правом выкупа. Контракт 19-летнего игрока с бельгийцами рассчитан до конца июня 2027 года.
Добавим, что в прошлом сезоне Ноа Садики провел 53 матча и отметился 2 результативными передачами.
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