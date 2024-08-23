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Лига 1 создала новую платформу для британских и ирландских болельщиков
Ligue 1 Pass
Фото: Getty Images
С сегодняшнего вечера (23 августа) матчи Лиги 1 будут доступны для болельщиков в Великобритании и Ирландии на новой платформе Ligue 1 Pass.
Первая неделя трансляций будет бесплатной для всех желающий, чтобы болельщики могли ознакомиться с новым сервисом. Со следующей недели предполагается ежемесячная подписка стоимостью 9.99 фунтов стерлингов.
Напомним, что предыдущий трансляционный партнер Лиги 1 в Великобритании и Ирландии, TNT Sports, решил не подписывать соглашение на новый сезон.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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