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Лига 1 создала новую платформу для британских и ирландских болельщиков

Франция

Ligue 1 Pass

Лига 1 создала новую платформу для британских и ирландских болельщиков

Фото: Getty Images

Новина українською

С сегодняшнего вечера (23 августа) матчи Лиги 1 будут доступны для болельщиков в Великобритании и Ирландии на новой платформе Ligue 1 Pass.

Первая неделя трансляций будет бесплатной для всех желающий, чтобы болельщики могли ознакомиться с новым сервисом. Со следующей недели предполагается ежемесячная подписка стоимостью 9.99 фунтов стерлингов.

Напомним, что предыдущий трансляционный партнер Лиги 1 в Великобритании и Ирландии, TNT Sports, решил не подписывать соглашение на новый сезон.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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