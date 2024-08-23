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Марсель продлил сотрудничество со своим бразильским вингером
Подтверждено
Olympique de Marseille
"Марсель" продлил сотрудничество со своим левым вингером Луисом Энрике.
Футболист подписал новый контракт с французским клубом, который теперь рассчитан до 2028 года.
????????????????????????́???????? ???????????????? ???????????????????????????????? ????????????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 23, 2024
Notre ailier brésilien prolonge l’aventure olympienne jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️???? pic.twitter.com/HJN1AEliJW
Луис присоединился к "Марселю" в 2020 году за 8 миллионов евро. За это время вингер сыграл 74 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
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