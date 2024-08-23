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Марсель продлил сотрудничество со своим бразильским вингером

Франция

Подтверждено

Марсель продлил сотрудничество со своим бразильским вингером

Olympique de Marseille

Новина українською

"Марсель" продлил сотрудничество со своим левым вингером Луисом Энрике.

Футболист подписал новый контракт с французским клубом, который теперь рассчитан до 2028 года.

Луис присоединился к "Марселю" в 2020 году за 8 миллионов евро. За это время вингер сыграл 74 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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Луис Энрике Марсель
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Источник:
ОМ
Опубликовал: Екатерина Власова
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