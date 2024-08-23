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Официально: Марсель арендовал вингера Норвича

Франция
Обновлено

Джонатан Роу будет выступать в Лиге

Официально: Марсель арендовал вингера Норвича

Olympique de Marseille

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" объявил об аренде левого вингера Джонатана Роу из "Норвича" до 30 июня 2025 года.

В контракте прописано условие об обязательстве выкупить игрока, но сумма перехода не разглашается. Однако СМИ пишут, что это примерно 15 миллионов евро.

Джонатан в прошлом сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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