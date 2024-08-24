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Болельщики Марселя установили новый рекорд Лиги 1 по количеству сезонных абонементов
Вдохновляющая новость для клуба
shakhtar.com
Поклонники "Олимпика" приобрели более 49 тысяч абонементов. Это новый рекорд чемпионата Франции.
Еще в июле провансальцы достигли отметки в 48 тысяч, после чего "универсальные билеты" поступали в продажу небольшими партиями. Вероятно, подобный ажиотаж связан с высокими ожиданиями от нового наставника команды Роберто де Дзерби.
"Марсель" начал новый сезон элитного дивизиона с гостевого разгрома "Бреста" (5:1). В ближайшее воскресенье коллектив будет принимать на "Велодроме" "Реймс".
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Источник:Тerrikon
Опубликовал: Александр Симченко
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