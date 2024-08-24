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Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Мертвый Лион и скромный Лилль

Франция

Лион снова на дне, Лилль без былого запала впереди

Лига 1. Мертвый Лион и скромный Лилль

Фото: AS Monaco, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 2-й тур

Лион, Групама Стэдиум

Лион – Монако 0:2

Голы: Бен Сегир 65, Камара 80

Лион: Лукас Перри, Абнер (Матич, 73), Ниакате, Чалета-Цар, Мата, Какре (Толиссо, 81), Мэйтленд-Найлз, Фофана (Балде, 73), Бенрахма (Диавара, 81), Нуама (Микаутадзе, 17), Ляказетт

Монако: Кен, Якобс, Салису, Керер, Вандерсон (Тезе, 64), Камара, Закария (Магасса, 86), Бен Сегир (Уаттара, 77), Минамино (Синго, 86), Аклиуш, Эмболо (Иленикена, 64)

Удаление: Камара 90+7

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Анже 2:0

Голы: Менье 34, Байо 90+5

Лилль: Шевалье, Алессандро, Диаките, Манди, Сахрауи, Мбаппе (Кабелла, 68), Гудмундссон, Харальдссон (Мукау, 77), Андре, Менье (Сантуш, 78), Дэвид

Анже: Фофана, Экоми (Ньян, 85), Аркю, Лефор, Унтонджи, Бамба (Биэнла, 78), Ульд-Халед (Эль-Мелали, 46), Белькдим, Капель (Ферхат, 68), Абделли, Шериф (Леполь, 78)

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