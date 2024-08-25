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Лига 1. Еще одна сухая победа Ланса, избиение Ренна и очередная осечка Ниццы
А также падение Бреста
Лига 1. 2-й тур
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Брест 2:0
Голы: Чавес 19, Ле Кардиналь 45 (аг)
Ланс: Самба, Медина, Данзо, Гради (Хусанов, 75), Зарури (Фюльжени, 66), Чавес (Мачадо, 75), Агилар, Диуф (Франковски, 90), Томассон, Лабо-Ласкари (Сатриано, 75), Сотока
Брест: Бизот, Амави (Зогбе, 90), Ле Кардиналь, Шардонне, Лала, Маньетти, Мартен (Сима, 64), Камара, Февр (Перейра Лаже, 79), Дель Кастийо, Ажорк (Ле Дуарон, 79)
Удаление: Мачадо 88
Нант, Стад Божуар
Нант – Осер 2:0
Голы: Саймон 14, Гирасси 90+6
Удаление: Онаиву 53 (Осер)
Страсбур, Ля Мено
Страсбур – Ренн 3:1
Голы: Сантос 23, Эмега 48, Ву 87 (аг) – Блас 57
Ницца, Альянц Ривьера
Ницца – Тулуза 1:1
Голы: Клосс 53 – Бабика 73
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