  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Еще одна сухая победа Ланса, избиение Ренна и очередная осечка Ниццы
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Еще одна сухая победа Ланса, избиение Ренна и очередная осечка Ниццы

Франция

А также падение Бреста

Лига 1. Еще одна сухая победа Ланса, избиение Ренна и очередная осечка Ниццы

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 2-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Брест 2:0

Голы: Чавес 19, Ле Кардиналь 45 (аг)

Ланс: Самба, Медина, Данзо, Гради (Хусанов, 75), Зарури (Фюльжени, 66), Чавес (Мачадо, 75), Агилар, Диуф (Франковски, 90), Томассон, Лабо-Ласкари (Сатриано, 75), Сотока

Брест: Бизот, Амави (Зогбе, 90), Ле Кардиналь, Шардонне, Лала, Маньетти, Мартен (Сима, 64), Камара, Февр (Перейра Лаже, 79), Дель Кастийо, Ажорк (Ле Дуарон, 79)

Удаление: Мачадо 88

Нант, Стад Божуар

Нант – Осер 2:0

Голы: Саймон 14, Гирасси 90+6

Удаление: Онаиву 53 (Осер)

Страсбур, Ля Мено

Страсбур – Ренн 3:1

Голы: Сантос 23, Эмега 48, Ву 87 (аг) – Блас 57

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Тулуза 1:1

Голы: Клосс 53 – Бабика 73

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Мертвый Лион и скромный Лилль
yellow-arrow
Болельщики Марселя установили новый рекорд Лиги 1 по количеству сезонных абонементов
yellow-arrow
Гейм, сет, матч. ПСЖ — Монпелье 6:0. Видео голов и обзор матча
Ницца Ренн Брест Тулуза Нант Страсбур Ланс Осер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости