Лига 1. 2-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Реймс 2:2

Голы: Харит 25, Гринвуд 71 – Акиеме 51, Фофана 55

Эффектный разгром "Бреста" в первом туре создал ложное впечатление, что Де Дзерби собирается сходу покорять Лигу 1. В том поединке "Марсель" действительно классно атаковал на пространстве и за счет бешеной реализации уничтожили оппонента – залетело 5 голов с 5 ударов в створ и с 4 больших шансов. Плюс тащил на линии Рульи, замаскировав проблемы в защите.

Забавно, что сегодня на "Велодроме" "Олимпик" за тайм создал столько же, сколько неделю назад за 90 минут. Те же 4 очевидных момента и xG выше 2. Но вместо легкой прогулки и очередного разгрома "Марсель" этим вечером получил по полной. В первую очередь из-за откровенно паршивой реализации Элье Ваи.

"Марсель" начал очень активно и уже к середине тайма "Реймс" напрочь перестал справляться. Увидев избиение "Бреста", Лука Элснер панично занизил линию обороны своей команды. Это в свою очередь подарило хозяевам столько пространства между линий, что Харит и компания разбегались и остро комбинировали буквально в каждой второй атаке.

И гол пришел именно из-за разрывов в линиях: "Марсель" выманил вторую линию обороны "Реймса" в прессинг быстрой комбинацией в центре поля, быстро перевели мяч на Мерлена налево. Мерлен отдал на 11 метров на Харита, который в одно касание изящно покарал за провал в опорной зоне. А в следующие 20 минут у Ваи было 4 возможности удвоить перевес и фактически закрыть вопрос о победителе.

Сначала Ваи классно отклеился от центрбека и открылся под подачу Мерлена – финишинг головой не удался. Тут вопросов в миниатюрному форварду было мало. А вот дальше он буквально порол. На 38-й минуте после дальнего удара Хейбьерга Ваи на добивании умудрился пробить выше ворот, хотя вратарь уже валялся на газоне, а до ворот было метра 4. Дальше в двух контратаках ему все условия создал Гринвуд. Сначала Мейсон классно разрезал оборону и вывел Ваи 1 на 1, но тот наивно пробил на силу в кипера. А затем Гринвуд после переступов мощно приложился с острого угла, а Ваи на подборе опять проиграл дуэль лежащему киперу.

В дебюте второй половины пришлось с горечью вспоминать все эти промахи. Потому что "Реймс" бешено добавил в интенсивности. Быстро прижал хозяев и указал на слабость их обороны. Гол Акиеме после корнера подчеркнул несыгранность "Марселя". А Фофана уже указал на откровенно слабый уровень защитников. Яя просто унизил Мурильо и Балерди перед тем, как спокойно пробить с пределов вратарской и вывести свою команду вперед.

"Марсель" был так шокирован, что до 69-й минуты даже не смог пробить по воротам. Зато мог пропустить третий, что казалось бы абсурдом в первой половине.

Впрочем, "Реймс" сам помог сопернику вернуться в игру. Увлекся атаками, пропустив пару необязательных быстрых выпадов. Кондогбия простил, но дальше кипер сам позволил сопернику отыграться. Диуф не смог зафиксировать простой удар Мерлена и дал возможность Гринвуду элементарно добить головой свой третий мяч в Лиге 1. Далее был невероятный штурм "Олимпика" продолжительностью в 20 минут, но "Реймсу" посчастливилось отскочить и уехать с «Велодрома» с пунктом в активе.

В итоге "Марсель" тотально доминировал в первой половине. По итогу был даже острее во второй. Но шокирующий дебют второй половины, слабость последней линии и неумение зрело реагировать на трудности обрекли команду на обидную потерю очков. В любом случае, проект Де Дзерби привлекает внимание и за ним точно будет интересно следить. Как минимум футбол будет веселым.

Марсель: Рульи, Брассье, Балерди, Мурильо, Мерлен, Хейбьерг, Кондогбия, Харит (Карбони, 78), Луис Энрике, Гринвуд, Ваи (Роу, 67)

Реймс: Диуф, Акьеме, Агбаду, Окуму, Сангюи, Фофана (Аделин, 65), Атангана, Мунеци, Накамура (Кипре, 88), Диаките (Салама, 66), Ито (Диакон, 90+2)