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Ницца договорилась об аренде нападающего дортмундской Боруссии
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Фото: twitter.com/BVB
"Ницца" договорилась об аренде нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации Фабрицио Романо, в соглашении также прописана возможного выкупа игрока за 12 миллионов евро. Футболист должен пройти медицинское обследование во вторник.
Воспитанник "Боруссии Д" в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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