"Ницца" договорилась об аренде нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации Фабрицио Романо, в соглашении также прописана возможного выкупа игрока за 12 миллионов евро. Футболист должен пройти медицинское обследование во вторник.

Воспитанник "Боруссии Д" в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов.