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Ницца договорилась об аренде нападающего дортмундской Боруссии

Франция
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Ницца договорилась об аренде нападающего дортмундской Боруссии

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

"Ницца" договорилась об аренде нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации Фабрицио Романо, в соглашении также прописана возможного выкупа игрока за 12 миллионов евро. Футболист должен пройти медицинское обследование во вторник.

Воспитанник "Боруссии Д" в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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