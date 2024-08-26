ПСЖ может продать своего опытного защитника в клуб Саудовской Аравии

Словацкий центральный защитник Милан Шкриньяр, выступающий за "ПСЖ", вскоре может сменить команду.

По информации Фабрицио Романо, саудовский "Аль-Наср" подал официальное предложение французскому клубу по трансферу опытного футболиста. Переговоры сейчас находятся на финальной стадии, и сделка может быть заключена в ближайшее время.

Шкриньяр в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 1 гол.