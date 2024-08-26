Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ может продать своего опытного защитника в клуб Саудовской Аравии
Аль-Наср может подписать Милана Шкриньяра
Getty Images / Global Images Ukraine
Словацкий центральный защитник Милан Шкриньяр, выступающий за "ПСЖ", вскоре может сменить команду.
По информации Фабрицио Романо, саудовский "Аль-Наср" подал официальное предложение французскому клубу по трансферу опытного футболиста. Переговоры сейчас находятся на финальной стадии, и сделка может быть заключена в ближайшее время.
Шкриньяр в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 1 гол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Свен-Йоран Эрикссон смертельно болен раком. Он прощается с жизнью в стиле рок-звезды
- Ушёл из жизни экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон
- "Один из самых больших ударов". Зеленский назвал количество ракет и БПЛА, которыми рф атаковала Украину
- Де Дзерби хочет подписать в Марсель экс-вингера Шахтера
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн